Scontro tra auto e moto a Lecco: in ospedale un ragazzo di 19 anni L’incidente è avvenuto oggi 21 marzo poco dopo le 17 in via Tonale a Lecco. Ancora da chiarire le cause.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Oggi 21 marzo un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in un incidente in viale Tonale a Lecco. I fatti sono accaduti dopo le 17: dalle prime informazioni risulta che il giovane di 19 anni stava viaggiando in sella alla sua moto da cross quando si è andato a scontrare contro un'auto. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da chiarire. Stando a quanto riporta Lecco Notizie, il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale di Lecco in codice giallo. L'allarme è stato dagli automobilisti: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Quest'ultimi si sono occupati della perdita di carburante uscita dalla moto. Le forze dell'ordine invece dovranno capire l'esatta dinamica dell'accaduto ed evidenziare eventuali responsabilità.

Muore un ragazzo di 19 anni a Villanterio

Grave invece un incidente avvenuto domenica 20 marzo a Villanterio, in provincia di Pavia. Un giovane automobilista finito fuori strada con la sua auto, un ragazzo di appena 19 anni, è infatti morto nella notte al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era stato trasportato in condizioni critiche. Troppo gravi si sono rivelati i traumi riportati nell'incidente, avvenuto attorno alle 22 sulla strada statale 235. Mentre era al volante della sua Opel Corsa il ragazzo, nato a Milano e residente a Corteolona, ha perso il controllo per cause da accertare. L'auto è finita fuori strada e si è ribaltata, distruggendosi completamente. Spetterà adesso alla polizia stradale chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: pare non esserci alcun dubbio sul fatto che il giovane automobilista abbia fatto tutto da solo. Non ci sono altri veicoli coinvolti: il 19enne potrebbe dunque aver perso il controllo a causa di una distrazione fatale, di un malore o di un colpo di sonno.