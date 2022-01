Scontro tra auto e due camion, grave un 50enne: rischia l’amputazione di una gamba Un terribile incidente si è verificato in provincia di Brescia: il rimorchio di un camion si è staccato colpendo un altro camion. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche due auto. Il conducente di un mezzo pesante è stato trasferito d’urgenza in ospedale: rischia l’amputazione di una gamba.

Gravissimo incidente stradale in provincia di Brescia. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 gennaio, si è verificato un incidente tra Orzinuovi e Soncino. Due auto si sono scontrate contro due camion. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica: una delle persone coinvolte è ricoverata in gravi condizioni.

Si sarebbe staccato il rimorchio di un camion

Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", sembrerebbe che il rimorchio di un camion si sia staccato e abbia invaso l'altra corsia colpendo un altro camion: da qui, il mezzo si sarebbe schiantato contro altre due auto. Gli agenti della polizia stradale stanno cercando di capire cosa possa aver causato il distacco del rimorchio. Intanto il camionista dell'altro mezzo, un uomo di cinquant'anni originario della provincia di Varese, è rimasto gravemente ferito.

Un uomo rischia l'amputazione di una gamba

Sembrerebbe infatti, secondo quanto riportato nella nota diramata dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, che rischi l'amputazione di una gamba. I medici e i paramedici del 118 , intervenuti con due automediche e tre ambulanze, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Cremona. Ha riportato dei traumi anche al bacino. Un conducente di un'auto, un uomo di 56 anni, è stato trasferito all'ospedale di Crema con un trauma alla schiena. Altre tre persone, coinvolte nell'incidente, non sono state ospedalizzate. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno rimosso ciò che è rimasto dei mezzi e messo in sicurezza l'intera area.