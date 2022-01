Incidente a Darfo Boario Terme: scontro tra una macchina e un camion, grave una 29enne Grave incidente oggi pomeriggio in provincia di Brescia. In uno scontro con un camion i due passeggeri di una macchina hanno riportato gravi lesioni.

A cura di Simona Buscaglia

Incidente oggi pomeriggio, poco prima delle cinque, a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. All'uscita verso Tonale un camion si è scontrato con una macchina provocando gravi lesioni ai passeggeri dell'auto. In particolare la conducente, secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), ha riportato traumi multipli al torace e agli arti.

Il grave scontro

La ragazza che stava guidando l'auto, una 29enne, è stata rinvenuta in arresto cardio circolatorio ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Sondalo. I medici e paramedici del 118 intervenuti sul posto stavano già praticando le manovre di rianimazione. Gravi anche le condizioni dell'altro passeggero dell'auto, anche lui 29enne, trasportato all'ospedale Esine con un trauma toracico e uno alla gamba. Illeso, dopo una valutazione degli operatori sanitari, il conducente del camion. Sul posto sono intervenute due automediche, due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale, oltre all'elisoccorso. Ora spetterà alle forze dell'ordine stabilire l'esatta dinamica dell'incidente per valutare le eventuali responsabilità.

Altro incidente in Lombardia

Quello a Darfo Boario Terme non è l'unico incidente di oggi in Lombardia. A Ornago un operaio è rimasto schiacciato da un bancale pesante ed è in gravi condizioni. L'uomo, un 42enne, è rimasto gravemente ferito mentre era al lavoro in azienda: l’incidente è avvenuto questa mattina. L'operaio è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Il 42enne ha riportato un grave trauma cranico, al collo e alla schiena oltre a gravi fratture agli arti inferiori.