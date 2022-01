Scontro tra auto e camion: la 29enne Francesca Pirali muore due giorni dopo in ospedale Francesca Pirali è morta due giorni dopo di ricovero all’ospedale di Sondalo: era rimasta coinvolta in un tragico scontro tra auto e camion lo scorso 5 gennaio a Darfo.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta Francesca Pirali, la 29enne rimasta vittima nell'incidente stradale di mercoledì 5 gennaio lungo la Statale 42 all'altezza del cimitero di Darfo Boario Terme. È morta dopo due giorni di ricovero all'ospedale di Sondalo dove è arrivata in elisoccorso.

Lo schianto contro un camion

Il tragico incidente si è verificato verso le 17 tra le usciti di Darfo e Boario della statale. La donna era alla guida di un'auto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un camion: l'auto è finita contro il guardrail mentre il camion è precipitato in una scarpata. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere la 29enne. Subito le sue condizioni sono apparse critiche per questo è stato necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale valtellinese. Con lei c'era anche il fidanzato che è stato trasferito all'ospedale di Lovere: il ragazzo ha portato dei traumi, ma non verserebbe in condizioni gravi. Il camionista invece ne è uscito illeso dal tragico schianto. I carabinieri sono ancora al lavoro per cercare di capire quanto accaduto. Tra le ipotesi quella che l'auto della ragazza avesse invaso la corsia opposta, per motivi ancora da accertare. Ora tutti piangono Francesca Pirali, la ragazza viveva a Busto Arsizio, nel Varesotto.

