Scontro in autostrada tra un’auto e una moto: muore sul colpo un 34enne Oggi lunedì 10 luglio un motociclista di 34 anni è rimasto coinvolto in uno schianto mentre viaggiava in autostrada: è morto sul colpo.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Violento incidente sull' autostrada A/4 nel Milanese, fra viale Certosa e Cormano, in direzione di Venezia. Verso le 6.30 di oggi lunedì 10 luglio un motociclista di 34 anni è rimasto coinvolto in uno schianto contro un auto cadendo violentemente a terra.

Subito sul posto si sono precipitati i soccorsi ma per il 34enne non c'è stato più nulla da fare: è morto sul colpo. Illeso invece il guidatore della macchina. Ora le indagini sono affidate alla Polstrada per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.