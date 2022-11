Scontro frontale tra due auto: morte due donne, ferite altre quattro persone Nel tardo pomeriggio di ieri domenica 27 novembre due auto si sono violentemente scontrate mentre viaggiavano su una strada statale nel Mantovano: due donne sono morte, altre quattro persone sono rimaste ferite.

A cura di Giorgia Venturini

Tragico incidente alla periferia di Bozzolo, nel Mantovano. Nel tardo pomeriggio di ieri domenica 27 novembre due auto si sono violentemente scontrate frontalmente. Inutili qualsiasi intervento di soccorso per due persone che sono morte sul colpo. Altre quattro persone sono rimaste gravemente ferite.

La dinamica dell'incidente

I fatti sono avvenuti sulla statale Padana Inferiore. Dalla ricostruzione dei fatti su una Opel Corsa viaggiavano due donne, una signora anziana e la figlia di 45 anni. Alla guida dell'auto il figlio ventenne della donna più giovane, di fianco il padre. L'auto è andata a impattarsi con una Hyundai con a bordo una coppia di Rompezzagno, in provincia di Cremona. A perdere la vita è stata la 45enne e la madre anziana. Gli altri passeggeri sono stati tutti ricoverati in ospedale, nessuno di loro però è in pericolo di vita.

Il motivo dello scontro

Nelle ore successive si sta cercando di capire la dinamica dell'incidente: sembrerebbe che all'origine di tutto ci sia una mancata precedenza di una delle due macchine mentre viaggiavano sulla statale Padana Interiore in direzione opposta. Una delle due auto avrebbe girato a sinistra in un incrocio senza accorgersi dell'altra vettura che stava arrivando in quel momento. Le forze dell'ordine sono al lavoro per accertare le responsabilità dell'accaduto.

Si capirà nelle prossime ore se varrà aperto un fascicolo per omicidio stradale e se varrà disposta l'autopsia sulle salme. In questo caso, solo dopo tutti gli accertamenti del caso si potrà procedere con i funerali delle due vittime. I feriti invece potranno essere dimessi dall'ospedale in breve tempo.