Scontro frontale tra due auto a Marcaria: morta una 57enne, un 27enne è in fin di vita

Giovedì pomeriggio una 57enne è morta a Campitello di Marcaria, in provincia di Mantova, nello scontro frontale tra la sua auto e un’altra macchina. Sono rimasti gravemente feriti il conducente dell’altra vettura e la figlia della donna che si trovava in auto con lei.

Immagine di repertorio

Questo pomeriggio una donna di 57 anni è morta in uno scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura a Campitello di Marcaria, frazione di Marcaria, in provincia di Mantova. Il conducente della seconda macchina, un 27enne, è stato trasportato all'ospedale in codice rosso. Il ragazzo si trova in pericolo di vita. Anche la figlia della donna, una ragazza di 27 anni che si trovava in macchina con la madre, è rimasta ferita nello schianto.

L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 24 luglio, attorno alle 18:00. Non sono ancora note le cause dello schianto: per il momento si sa soltanto che le due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la strada provinciale 56. L'incidente è stato molto violento e la 57enne alla guida della prima auto è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno raggiunto la donna, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

I medici e paramedici hanno prestato una prima assistenza anche alle altre due persone coinvolte nell'incidente: il conducente dell'altra auto e la figlia della donna, entrambi coetanei di 27 anni. Il giovane è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale civile di Cremona, dove è stato ricoverato. La ragazza è stata portata invece in codice giallo all'ospedale civile di Mantova.

Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e hanno fatto tutti i rilievi necessari a fare luce sull'esatta dinamica dell'incidente e sulla responsabilità delle persone coinvolte.