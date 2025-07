Chi era Patrizia Bondanza, la donna che è morta sul colpo nello scontro frontale tra due auto a Marcaria

Patrizia Bondanza è la 57enne che ha perso la vita nello scontro frontale tra la sua auto e un’altra vettura a Marcaria, in provincia di Mantova. La donna viveva a Suzzara, ma era originaria di Fasano, in provincia di Brindisi. Bondanza aveva una figlia, una ragazza di 27 anni che, al momento dell’incidente, si trovava in macchina insieme a lei.

Patrizia Bondanza (Facebook)

La donna che ieri, giovedì 24 luglio, ha perso la vita nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura a Marcaria, in provincia di Mantova, è Patrizia Bondanza. La donna, 57 anni, viveva a Suzzara (Mantova), ma era originaria di Fasano, in provincia di Brindisi. Bondanza aveva una figlia, una ragazza di 27 anni che, al momento dell'incidente, si trovava in macchina con la madre.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente è avvenuto ieri intorno alle ore 18:00 quando due auto si sarebbero scontrate frontalmente mentre percorrevano la strada provinciale 56 nei pressi di Marcaria. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 57enne che era alla guida della prima automobile, Patrizia Bondanza, che è morta sul colpo in seguito all'impatto.

Insieme a lei, altre due persone sono rimaste ferite nell'incidente: il conducente dell'altra auto e la figlia della donna, entrambi coetanei di 27 anni. Il giovane – di origine straniera e residente a Ospitaletto – è stato trasferito in elisoccorso n gravi condizioni all'ospedale civile di Cremona, dove è stato ricoverato. La ragazza è stata, invece, trasportata in codice giallo all'ospedale civile di Mantova. Sul posto anche le forze dell'ordine per eseguire tutti i rilievi necessari a far luce sull'esatta dinamica dell'incidente e accertare la responsabilità delle persone coinvolte.