Scontri per la partita Monza Genoa: bastoni e tubi di ferro nel bagagliaio di una macchina

Tensione oggi domenica 10 dicembre fuori dallo stadio U powerdi Monza, prima della partita di campionato di serie A che ha visto sfidarsi Monza e Genoa (e trionfare la squadra di casa per 1 a 0).

All'arrivo dei furgoni che trasportavano i sostenitori ospiti, alcuni di questi avrebbero cercato il contatto con gli ultras di casa, facendo scoppiare alcuni petardi alla rotonda di viale Sicilia. Nel bagagliaio di un'Audi parcheggiata in viale Stucchi, inoltre, sono stati trovati bastoni e tubi idraulici di ferro, immediatamente sequestrati dalla polizia.

Proprio in quel punto, quindi, si sono verificati scontri tra i tifosi genoani e le forze dell'ordine. Nel frattempo gli ultras monzesi si sono staccati dal loro bar-ritrovo, proprio in viale Sicilia, per cercare di venire a contatto con gli avversari, ma si sono trovati davanti uno schieramento di polizia: gli agenti, in tenuta anti sommossa, sono dovuti intervenire per evitare che le tifoserie avversarie venissero in contatto tra di loro.