Picchia la moglie con un bastone di ferro, arrestato: maltrattava lei e la figlia da 15 anni Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Rho (Milano) perché accusato di maltrattamenti nei confronti di moglie e figlia: ha picchiato la prima con un bastone di ferro e la seconda l'ha strattonata per i capelli. Le violenze andavano avanti da 15 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 gennaio, un uomo è stato arrestato a Rho (Milano) perché accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia. Gli inquirenti hanno scoperto che le picchiava da circa quindici anni: le violenze, infatti, sarebbero iniziate nel 2008.

La moglie è stata picchiata con un bastone di ferro

A lanciare l'allarme è stata proprio la compagna: era stata infatti colpita con un bastone di ferro. La figlia 18enne, invece, era stata strattonata per i capelli. La 46enne ha quindi deciso di scendere in strada e chiamare le forze dell'ordine prima che le cose potessero peggiorare ulteriormente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione locale.

I militari hanno immediatamente arrestato il 48enne, che risulta originario di Rho. Hanno scoperto che quel giorno aveva picchiato prima la moglie e poi la figlia, che era intervenuta per difendere la madre. Hanno però saputo che i maltrattamenti andavano avanti da diversi anni. Per questo motivo, sono scattate subito le manette per l'uomo. L'accusato resta adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le vittime trasferite in ospedale

Nel frattempo le vittime sono state trasferite all'ospedale di Garbagnate dagli operatori sanitari del 118. I medici hanno prestato tutte le cure del caso: fortunatamente non versano in gravi condizioni né sono in pericolo di vita. La madre ha riportato infatti ferite guaribili in cinque giorni. La figlia invece in dieci giorni.