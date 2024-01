Colpisce la moglie al volto e le rompe il naso davanti ai loro figli: arrestato 47enne Una 38enne ha chiamato il 112 la sera del 29 dicembre dicendo di essere stata colpita dal marito. L’uomo, 47enne con precedenti, le avrebbe rotto il naso davanti ai loro figli minorenni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un 47enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia lo scorso 29 dicembre 2023 in un paese dell'Alto Sebino, in provincia di Bergamo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati simili, avrebbe colpito la moglie fratturandole il naso mentre i loro figli minorenni erano in casa. La donna, una 38enne, è stata sottoposta alle cure mediche in ospedale dove è stata dimessa con 30 giorni di prognosi.

La 38enne ha chiamato i carabinieri quando il marito è uscito di casa

Secondo quanto ricostruito, l'episodio di violenza si è verificato durante la serata del 29 dicembre. Per cause ancora da chiarire, il 47enne avrebbe colpito la moglie al volto procurandole una frattura al setto nasale. Quando l'uomo si è allontanato dall'abitazione di famiglia, la donna ha chiamato il 112 insieme ai loro figli presenti in casa al momento dell'aggressione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Lovere in applicazione del Codice Rosso. I militari hanno subito raccolto la testimonianza della 38enne e hanno poi atteso il rientro in casa di suo marito.

L'arresto del 47enne e le condizioni della vittima

Una volta rincasato, il 47enne vedendo i carabinieri avrebbe iniziato a insultare e a minacciare sua moglie. Anche per questo motivo, l'uomo è stato subito arrestato e portato in caserma, dopodiché è stato trasferito nel carcere di Bergamo con l'accusa di maltrattamenti.

La 38enne, invece, è stata accompagnata in ospedale. Lì è stata sottoposta alle cure dei sanitari e, riscontrata la frattura del setto nasale, la donna è stata dimessa con lesioni ritenute guaribili in 30 giorni.