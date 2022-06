Scomparsa ragazza con sindrome di Asperger: da oltre 10 giorni non si hanno sue notizie Continuano le ricerche di Masha Giò. La ragazza di 28 anni affetta da sindrome di Asperger scomparsa a Milano. Doveva andare al lavoro, ma i genitori non sapevano che aveva chiesto un giorno di permesso.

A cura di Enrico Spaccini

Masha Giò, la 27enne scomparsa

Masha Giò ha 28 anni e vive nel quartiere Baggio, a Milano. Giovedì 16 giugno era uscita, come tutte le mattine, di casa per andare a lavorare nello stabilimento di Assago di una multinazionale. Da quel giorno, di Masha nessuno ha più notizie. I genitori l'hanno vista per l'ultima volta la sera prima, senza notare nulla di particolare nella loro figlia affetta dalla sindrome di Asperger.

Masha ha gli occhi verdi ed è alta un metro e 45 circa. L'ultima volta è stata vista nella zona sud-ovest di Milano. La sua storia è stata d'esempio per altre aziende che hanno difficoltà ad assumere persone con autismo. Chi lavora con lei parla di una ragazza dalle eccezionali doti di manualità, con grandi capacità di concentrazione e memoria visiva. Bravissima nei puzzle.

Quella mattina del 16 giugno

Poco dopo, si è scoperto che la 28enne aveva chiesto un giorno di permesso al lavoro. Con sé aveva il cellulare, ma risulta spento. Oltre a dei contanti e i documenti personali. Preoccupati, i suoi parenti temono possa trovarsi sola e in difficoltà da qualche parte in città. I genitori si sono affidati al programma televisivo "Chi l'ha visto?" e all'associazione Penelope Lombardia che la chiama "Maria".

L’appello dell’associazione Penelope

"Vive un momento di fragilità – spiegano dall'associazione – Maria è affetta da una forma di autismo ad alto funzionamento". Da qui, l'appello per ritrovarla. Anche se nessuno sa quali abiti indossava quel 16 giugno e, per come stanno le cose, potrebbe anche aver cambiato il colore dei capelli. Penelope Lombardia lancia comunque l'appello e la richiesta verso "chiunque dovesse vederla" a mettersi in contatto con le forze dell'ordine.