Masha, continuano le ricerche della ragazza con la sindrome di Asperger scomparsa a Milano

Continuano le ricerche di Masha Giò, la ragazza di 28 anni affetta da sindrome di Asperger scomparsa a Milano il 16 giugno. Quella mattina doveva andare a lavoro ma, si è scoperto in seguito, aveva chiesto un giorno di permesso. Come mai?

La famiglia è disperata: "Vi prego, aiutateci a ritrovarla", il loro ultimo appello in televisione a Chi l'ha visto e sulla locandina diffusa da Associazione Penelope Lombardia. "Ha i capelli biondi, occhi verdi ed è alta un metro e 50. Potrebbe avere i capelli diversi dalle foto, dei contanti e dei documenti con sé. Ma non ha il telefono cellulare".

La mattina della scomparsa

Masha Giò ha 28 anni e vive nel quartiere Baggio, a Milano. Giovedì 16 giugno era uscita di casa, come tutte le mattine, per andare a lavorare in una multinazionale ad Assago. Da quel giorno, di Masha nessuno ha più notizie. I genitori l'hanno vista per l'ultima volta la sera prima, senza notare nulla di particolare nella loro figlia affetta dalla sindrome di Asperger. Per questo i parenti temono il peggio.

