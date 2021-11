Scomparsa Paola Tonoli, la sorella a “Chi l’ha visto?”: “Crediamo sia in giro in stato confusionale” La famiglia di Paola Tonoli, la donna scomparsa mercoledì scorso da San Felice del Benaco, in provincia di Brescia, alla trasmissione “Chi l’ha visto?” esclude l’ipotesi del suicidio e aggiunge: “Crediamo che sia in giro in stato confusionale, essendo senza documenti siamo preoccupatissimi”. La sorella Chiara, ai microfoni della trasmissione di Rai3 ha lanciato un appello: “Paola ti voglio bene, ti aspetto”

A cura di Simona Buscaglia

"Crediamo che sia in giro in stato confusionale, essendo senza documenti siamo preoccupatissimi". Queste le parole di Chiara, la sorella di Paola Tonoli, la donna di 43 anni scomparsa mercoledì sera da San Felice del Benaco in provincia di Brescia. Lo ha dichiarato durante un servizio della trasmissione "Chi l'ha visto?". L’ultima volta che è stata avvistata era giovedì mentre camminava lungo la strada che portava al cimitero. La scorsa estate la donna aveva perso improvvisamente il figlio ventenne: sulla sua morte sta ancora indagando la Procura di Brescia.

La sorella: Il suicidio? Impossibile, era molto devota

Mercoledì sera Paola decide di andare a dormire dai suoi genitori, ad accompagnarla in macchina è proprio la sorella Chiara, che sale in casa a salutarli, mentre Paola la attende in auto. Il tempo di salire e salutare la madre e il padre, Chiara scende nuovamente e la sorella non c'è già più: "Non ero preoccupata perché pensavo che avesse fatto un giro dell'isolato – ha detto – Sono una persona apprensiva normalmente ma in quel momento lì non lo sono stata". Un filmato però ha acceso le speranze della famiglia: a cavallo tra mercoledì e giovedì scorso Paola viene immortalata dalle telecamere di una tenuta affacciata sul lago, si guarda intorno e decide di scavalcare. Per la famiglia l'ipotesi del suicidio è da escludere assolutamente: "Lo riteniamo impossibile – ha ribadito la sorella Chiara ai microfoni di ‘Chi l'ha visto?' – per la sua fede, per quello che conosciamo di lei". Sono stati però trovati alcuni suoi effetti personali vicino al lago "forse le è successo qualcosa lì" ha precisato Chiara.

L'identikit di Paola Tonoli

Come era vestita Paola al momento della scomparsa? Lo si può dedurre dalle immagini che sono state diffuse: aveva una felpa nera con le bande bianche sulle braccia e un paio di jeans, che però sono stati ritrovati insieme a delle scarpe e al suo portafoglio con dentro i documenti, carta d'identità e bancomat vicino al lago. La donna potrebbe però essersi cambiata. "Il cellulare l'avevamo noi, perché l'ha messo nello zaino di sua figlia" ha detto il cognato sempre alla trasmissione su Rai 3, che ipotizza "potrebbe essere che qualcuno l'ha aiutata". La donna si era tagliata i capelli corti quello stesso giorno. A chi chiede alla famiglia se ritengano possibile che sia in qualche istituto, essendosi avvicinata ancora di più alla fede, in cerca di isolamento, la sorella ha replicato: "Spero che abbia trovato un rifugio, che abbia trovato qualcuno che l'ha aiutata" e ha lanciato un appello: "Paola ti voglio bene, ti aspetto".