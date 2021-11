Paola Tonoli, scomparsa da due settimane: la donna potrebbe essere in città Proseguono le indagini sulla scomparsa di Paola Tonoli, sparite due settimane fa da San Felice Benaco (Brescia): secondo i carabinieri potrebbe essere in città.

A cura di Ilaria Quattrone

La donna ripresa da una telecamera il giorno della scomparsa

Potrebbe essere in città: è questa l'ultima ipotesi delle forze dell'ordine che indagano sulla scomparsa di Paola Tonoli, la donna sparita due settimane fa dopo essere andata via dalla case dei genitori a San Felice del Benaco (Brescia). Nei giorni scorsi la Prefettura ha deciso di interrompere le ricerche, ma le indagini proseguono. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", sembrerebbe che il bancomat – riconducibile alla 43enne – sia stato utilizzato in questi giorni: in alcuni sportelli bancari della città sono stati infatti prelevati, con quella tessera, dei soldi.

La donna aveva ricevuto dei soldi prima di sparire

Per i militari potrebbe essere stata Tonoli a prenderli. Ad accreditare questa ipotesi il fatto che, alcuni giorni prima della sparizione, la donna avesse ricevuto alcune migliaia di euro dai suoi famigliari. Per gli inquirenti quindi si fa avanti l'ipotesi di un allontanamento volontario. I carabinieri stanno cercando di capire se la donna sia stata aiutata da qualcuno a scappare o sia stata semplicemente ospitata. Il mistero quindi si infittisce sempre di più. Tonoli era stata ripresa la sera della scomparsa mentre scavalcava la recinzione del promontorio di San Ferno. Qualche ora dopo è stata ripresa mentre va via da quella zona, ma con degli abiti diversi. Quelli indossati prima vengono invece ritrovati, asciutti. Alcune ore più tardi è stata inquadrata all'altezza di un incrocio tra viale Italia e via delle Gere e infine da un citofono di una casa.

La vicenda del figlio morto la scorsa estate

La donna ha una figlia mentre un altro, Samuele Freddi, è morto la scorsa estate: dopo aver avuto un litigio con degli amici ed essere caduto a terra, era finito al pronto soccorso. Lì aveva deciso di firmare le dimissioni e tornare a casa. Durante la notte, ha avuto un malore morendo improvvisamente. Durante le ricerche, erano stati portati i cani molecolari sulla tomba del ragazzo e la Protezione civile aveva cercato la donna all'interno del cimitero, ma senza alcun successo.