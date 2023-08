Scivola mentre va in cerca di funghi in Valtellina, lo ritrovano morto con l’elicottero Il corpo dell’uomo è stato ritrovato in un sentiero in montagna, a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio, grazie a un dispositivo che ha geolocalizzato il suo cellulare.

Intorno alla 13 di oggi, sabato 12 agosto, i familiari di un uomo di 86 anni, che era andato in cerca di funghi in Valtellina, hanno chiamato i soccorsi perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Dopo alcune ore, l'elicottero della Guardia di Finanza ha individuato e recuperato il suo corpo in un sentiero in montagna, a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio.

Le ricerche, che hanno coinvolto una decina di persone, sono partite della stazione di Morbegno del soccorso alpino, con la collaborazione del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. In base alle indicazione fornite dai familiari dell'uomo, la sua auto è stata facilmente ritrovata nei pressi della frazione di Sacco.

Da lì è stato possibile restringere il campo delle ricerche e, grazie al dispositivo Imsi Catcher, di cui sono datati gli elicotteri della Guardia di Finanza, i soccorritori sono riusciti a localizzare il cellulare dello scomparso. Quindi i tecnici del Soccorso alpino si sono recati su un sentiero di Cosio Valtellino, dove hanno trovato il cadavere dell'86enne.

Secondo le prime ricostruzioni, l'86enne potrebbe essere scivolato lungo il sentiero. Infatti è stato trovato in una zona molto impervia, dove probabilmente si era spinto per raccogliere qualche fungo.