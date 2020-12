in foto: immagine di repertorio

Momenti di paura a Milano per una donna di 56 anni che è rimasta ferita in modo serio dopo essere caduta dal marciapiede proprio di fonte a un tram che stava ripartendo dopo aver avuto il semaforo verde. È successo pochi minuti prima delle 13 di oggi, martedì 22 dicembre, in via in via Eritrea, zona Quarto Oggiaro.

Incidente a Milano: donna cade davanti al tram, è grave

La donna sarebbe stata investita dal mezzo, secondo quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza). Sul posto sono arrivate due ambulanze, che hanno soccorso la donna e anche il tranviere, un uomo di 26 anni, portato in ospedale in stato di choc. La donna sarebbe in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. È stata trasportata all'ospedale Niguarda.

Dinamica da chiarire, indaga la polizia locale

Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale milanese. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, sulla quale stanno indagando i vigili. Al momento l'unica certezza sarebbe rappresentata dalla caduta della donna, scivolata dal marciapiede mentre il mezzo pubblico stava ripartendo. Il conducente avrebbe provato a frenare, senza però riuscire a evitare l'impatto.

A Bollate ragazzo di 25 anni investito da un treno: morto sul colpo

Una tragedia è avvenuta nella serata di ieri a Bollate, nell’hinterland di Milano. Un ragazzo di 25 anni è stato investito e ucciso da un treno poco prima delle 22. La vittima è morta sul colpo dopo l’impatto col convoglio. Non è ancora chiaro se si sia trattato di uno sfortunato incidente o di un gesto volontario. Sull'accaduto indaga la polizia ferroviaria.