Sciopero dei mezzi venerdì 14 gennaio: a Milano possibili disagi per quattro ore È stato annunciato uno sciopero dell’Atm per venerdì 14 gennaio dalle ore 8.45 alle ore 12.45 per i mezzi di superficie e per la metropolitana.

A cura di Simona Buscaglia

La segreteria territoriale di Milano della Orsa Trasporti ha aderito allo sciopero nazionale di 4 ore del Trasporto pubblico locale indetto per il prossimo venerdì 14 gennaio 2022 dai sindacati di categoria della Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl. A renderlo noto è la stessa Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, spiegando che lo sciopero del personale viaggiante e di esercizio dei mezzi di superficie ma anche della metropolitana, sarà possibile nelle fasce orarie dalle 8-45 alle 12.45.

Gennaio, mese di scioperi dei trasporti

Quello previsto per il prossimo 14 gennaio non è l'unico sciopero del mese di gennaio che riguarda il trasporto pubblico locale milanese e lombardo. Si è svolto infatti ieri, sabato 8 gennaio, il primo sciopero dei treni anche in Lombardia, con i dipendenti di Trenitalia che hanno incrociato le braccia dalle 9 alle 17, appoggiati dai sindacati Orsa e Ugl. Agitazione sempre del personale del trasporto ferroviario anche il 30 e 31 gennaio. La segreteria regionale del sindacato Orsa (organizzazione sindacati autonomi e di base) Ferrovie Lombardia ha dichiarato di aderire allo sciopero dalle 3 di domenica 30 gennaio alle 2 di lunedì 31 gennaio 2022. La motivazione alla base della decisione sta nel fatto che Trenord prosegue nell'estensione del sistema di programmazione e gestione del personale mobile, ovvero capi treno e macchinisti, denominato Argo.

Alti i contagi tra il personale dei trasporti

Intanto sono molti i contagi tra il personale viaggiante che ha portato Trenord a prevedere una rimodulazione delle corse a causa delle assenze dovute al Coronavirus. Lo stesso vale per il servizio Atm: da lunedì 10 gennaio, a causa dell’aumento dei contagi e delle quarantene tra i dipendenti Atm, è stato previsto un taglio delle corse dei mezzi pubblici che, secondo quanto annunciato dall'azienda, non dovrebbe superare il 7 per cento.