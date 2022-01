Sciopero dei trasporti Atm a Milano: venerdì 4 febbraio a rischio metro, tram e autobus Un nuovo sciopero dei mezzi pubblici è in programma questa settimana a Milano. A rischio stop per quattro ore tutti i mezzi di trasporto Atm: metropolitana, autobus e tram. Ecco tutti gli orari e le informazioni.

A cura di Francesco Loiacono

Ennesimo sciopero dei trasporti in programma a Milano. Venerdì 4 febbraio anche nel capoluogo lombardo i mezzi pubblici saranno a rischio stop per via di un'agitazione proclamata a livello nazionale dal sindacato Usb lavoro privato. I dettagli dello sciopero sono stati pubblicati sul sito di Atm, l'Azienda dei trasporti milanesi, i cui dipendenti potrebbero incrociare le braccia.

Sciopero dei mezzi a Milano: gli orari e le fasce di garanzia

Lo sciopero di venerdì 4 febbraio avrà una durata di quattro ore, dalle 8.45 alle 12.45. Tutti i mezzi e le linee Atm potranno essere interessati: saranno dunque a rischio autobus, tram e metro. Lo sciopero interesserà anche le linee Agi: potranno subire ritardi o cancellazioni le corse Autoguidovie delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8.45 e le 12.44. Sono invece garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio fino alle 8.44 e dalle 12.45 fino alla fine del servizio.

I motivi dello sciopero

Il sindacato che ha proclamato lo sciopero ha comunicato i motivi dell'agitazione. Tra questi vi è la "non volontà, da parte del Governo, di programmare un serio e credibile piano economico di investimento mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali del paese quali, trasporti, scuola e sanità; criticità già di per se evidenti nella fase pre-pandemica". Un altro motivo della protesta è quello di "interrompere l’ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti".