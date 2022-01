Sciopero mezzi Atm e Trenord domani 14 gennaio a Milano, orari garantiti di metro, bus e treni Per domani venerdì 14 gennaio è stato indetto un nuovo sciopero nazionale dei trasporti. Le linee si fermeranno dalle 8.45 alle 12.45. Le sigle sindacali lo hanno proclamato a sostegno della vertenza per il rinnovo del CCNL.

È stato indetto un nuovo sciopero dei mezzi nazionale che porterà ripercussioni anche a Milano. Domani, venerdì 14 gennaio, i mezzi Atm e Trenord si fermeranno per quattro ore durante la giornata provocando inevitabili disagi ai viaggiatori. Garantite, come sempre, delle fasce orarie in cui il trasporto sarà attivo.

Orari garantiti di bus e metro ATM per lo sciopero del 14 gennaio

Come riportato dal sito di Atm, lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL. Allo sciopero ha aderito anche Orsa Trasporti. Per quanto riguarda le linee Atm, la sospensione momentanea del servizio riguarderà la fascia oraria tra le 8.45 e le 12.45 e potrà interessare sia bus che tram che metropolitane. La funicolare Como-Brunate invece potrebbe fermarsi o rallentare dalle 8.30 alle 12.30. Le linee Agi invece potranno subire ritardi o essere addirittura cancellate nelle corse dei seguenti bus tra le 8.45 e le 12.44:

201

220

222

230

328

423

431

433

Smart Bus

Garantite invece le corse fino alle 8.44 e dalle 12.45 fino a fine servizio.

Sciopero Trenord domani 14 gennaio, i treni interessati

Per quanto riguarda i treni di Trenord, l'azienda ha comunicato che dalle 9.01 alle 13.01 lo sciopero potrebbe provocare ritardi sul servizio offerto. Nella fattispecie, saranno interessati i treni regionali e suburbani. In caso di variazioni, Trenord ha comunicato che verranno istituiti "autobus a Milano Cadorna per i soli collegamenti aeroportuali di “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” che partiranno da via Paleocapa 1". Ecco quali sono le linee a rischio:

Milano Cadorna e Canzo/Asso

Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese – Milano Cadorna

Brescia/Iseo – Edolo

collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona

Trenord ha aggiunto che non vi sarà alcuna ripercussione per i treni che circoleranno solamente sulla rete ferroviaria di RFI. Altre ripercussioni invece potranno esserci per le linee: