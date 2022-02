Sciopero dei mezzi Atm domani a Milano: orari e fasce garantite metro, bus e tram il 4 febbraio Domani, venerdì 4 febbraio, a Milano è in programma uno sciopero dei trasporti della durata di 4 ore: dalle 8.45 alle 12.45. A rischio metro, bus e tram.

Domani, venerdì 4 febbraio, è previsto uno sciopero dei trasporti nella città di Milano della durata di quattro ore. L'agitazione è in programma dalle 8.45 alle 12.45 e interesserà tutti i mezzi pubblici Atm: metro, bus e tram, come si può leggere sul sito ufficiale dell'Azienda dei trasporti milanesi. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Usb lavoro privato per chiedere al governo un piano di investimenti volto a superare le criticità strutturali dei servizi pubblici essenziali non sono nel settore trasporti, ma anche nella scuola e nella sanità.

Sciopero dei trasporti domani 4 febbraio a Milano: orari e fasce garantite Atm

Lo sciopero è in programma nella mattinata e non interesserà dunque le fasce di garanzia. Solo tra le 8.45 e le 12.45 a Milano saranno a rischio cancellazione o di modifica tutte le linee e le corse di metropolitana, autobus e tram. Sono inoltre coinvolte dallo sciopero anche le linee di autobus Agi (Autoguidovie). Nella fascia oraria compresa tra le 8.45 e le 12.44 sono a rischio le seguenti linee:

201

220

222

230

328

423

431

433

Smart Bus

Sono invece garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio fino alle 8.44 e dalle 12.45 in poi, fino alla fine del servizio. Per maggiori informazioni si può consultare il sito di Autoguidovie.

A partire dalle 12.45 dunque lo sciopero dovrebbe concludersi e dovrebbero cessare tutti gli eventuali disagi per i viaggiatori. Atm, come di consueto, comunicherà tutti gli aggiornamenti relativi alla circolazione dei mezzi sul proprio sito, sull'app e anche sul canale ufficiale di Twitter.