Sciopero dei treni 8 gennaio anche in Lombardia: possibili riduzioni delle corse dalle 9 alle 17 Lo sciopero di Trenitalia previsto per l’8 gennaio riguarderà anche le tratte in Lombardia. Potrebbero esserci delle riduzioni delle corse dalle 9 alle 17.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Sciopero dei treni previsto per sabato 8 gennaio anche in Lombardia. Lo sciopero dei dipendenti di Trenitalia è stato proclamato dalle 9 alle 17 dai sindacati Orsa e Ugl e coinvolge tutto il territorio nazionale (con unica eccezione per i treni Intercity e il trasporto regionale della Liguria). Durante lo sciopero saranno programmate alcune corse nazionali che saranno pubblicate sul sito ufficiale trenitalia.com. Lo sciopero si svolge fuori dagli orari di punta, come quelli dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Lo sciopero si somma alle assenze per Covid di questi giorni

Lo sciopero potrebbe creare disagi a causa dei già annunciati tagli delle corse del trasporto ferroviario regionale di Trenord, che a causa dei 180 addetti, tra capotreno e macchinisti, positivi al Covid o in quarantena, ha annunciato una soppressione di circa 350 corse. Alle assenze dovute alla pandemia se ne aggiungevano ieri 150 non direttamente connesse al Coronavirus. Luca Stanzione, segretario della Filt (Federazione italiana lavoratori trasporti) Cgil Lombardia, in un'intervista a Fanpage.it, in merito ai tagli delle corse annunciate ha dichiarato: "Questo momento di difficoltà ci dice una cosa, ovvero che le aziende di servizi essenziali, come quelle dei trasporti, non hanno abbastanza personale". Oggi è stato annunciato anche dall'azienda dei trasporti milanesi che dai prossimi giorni potrebbero esserci delle rimodulazioni delle corse causate dai contagi tra il personale. Sono infatti arrivate a 600 le segnalazioni di dipendenti Atm positivi o in quarantena che potrebbero portare a un ridimensionamento del servizio del trasporto pubblico locale nel capoluogo lombardo.