Domenica 30 gennaio sciopero dei treni in Lombardia. Trenord: “Nessuna fascia di garanzia” Sciopero dei treni regionali Trenord in Lombardia. Domenica 30 gennaio a rischio cancellazione per l’intera giornata i convogli regionali, suburbani e il Malpensa Express.

È in arrivo una giornata, l'ennesima, di disagi per quanti utilizzano il treno per spostarsi in Lombardia. Domenica 30 gennaio 2022 è infatti in programma uno sciopero dei treni regionali che coinvolgerà il solo personale dei convogli e durerà per l'intera giornata. L'agitazione potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei convogli regionali Trenord e anche dei treni suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express tra Milano e lo scalo aeroportuale varesino.

Gli orari dello sciopero: non sono previste fasce di garanzia

Lo sciopero è stato indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord e durerà dalle ore 3 di domenica 30 gennaio fino alle ore 2 di lunedì 31 gennaio. Cadendo di domenica, quindi in un giorno festivo, Trenord ha informato tutti i viaggiatori in una nota che non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia. Non ci saranno dunque le consuete fasce orarie durante le quali saranno garantiti i treni: le corse regionali, suburbane e del Malpensa Express potranno dunque subire senza preavvisi limitazioni e cancellazioni.

Previsti autobus sostitutivi per le corse del Malpensa Express non effettuate

Solo per le eventuali corse non effettuate del servizio Malpensa Express, tra Milano Cadorna e l'aeroporto e tra Stabio e l'aeroporto saranno previsti degli autobus sostitutivi che non faranno fermate intermedie. Dalla stazione di Milano Cadorna gli autobus partiranno dalla fermata in via Paleocapa 1. Trenord ha invitato tutti i viaggiatori a monitorare il sito web, l'app e i monitor e gli annunci sonori nelle stazioni, dove saranno comunicate le informazioni in tempo reale sull'andamento della circolazione.