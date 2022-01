Treni: sciopero del sindacato Orsa il 30 e 31 gennaio in Lombardia

Il sindacato Orsa ha dichiarato la sua adesione allo sciopero previsto per il 30 e 31 gennaio 2022 anche in Lombardia. L’agitazione riguarda in particolar modo l’utilizzo di un sistema informatico per la gestione del personale.