Sciopero dei mezzi a Milano domani, martedì 8 marzo: orari e fasce di garanzia Atm e Trenord Domani, martedì 8 marzo, è stato proclamato uno sciopero generale che riguarderà anche i trasporti e potrà avere effetti a Milano e in Lombardia. A rischio i mezzi pubblici Atm e i treni Trenord. Tutti gli orari e le fasce di garanzia.

A cura di Redazione Milano

Per domani, martedì 8 marzo, è stato proclamato a livello nazionale uno sciopero generale che interesserà anche il settore dei trasporti e coinvolgerà anche Milano e la Lombardia. L'agitazione nazionale è stata proclamata dalla Confederazione unitaria di base (Cub) e avrà una durata di 24 ore, con differenze tra città e città. A Milano i mezzi pubblici Atm potranno subire ritardi e cancellazioni dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino alla fine del servizio, mentre i treni Trenord potranno subire disagi dalla mezzanotte dell'8 marzo fino alle 21, con l'eccezione di alcune fasce di garanzia. Di seguito tutte le informazioni con gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia nelle quali sono garantiti i mezzi.

Sciopero dei mezzi Atm a Milano per l'8 marzo: orari e fasce di garanzia bus metro e tram

A Milano, come comunicato sul sito di Atm, domani le metropolitane saranno garantite fino alle ore 18: in seguito il servizio potrebbe subire disagi. Per quanto riguarda i mezzi di superficie – autobus, tram e filobus – sono previsti disagi, con cancellazioni o ritardi nel servizio, dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Previste dunque due fasce di garanzia: dall'inizio del servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18, mentre per la metro la fascia di garanzia sarà estesa dall'inizio del servizio fino alle 18.

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze anche sul servizio della funicolare Como-Brunate, gestita sempre da Atm, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 al termine del servizio.

Per quanto riguarda i treni Trenord, oltre allo sciopero generale è stata indetta dalla mezzanotte alle 21 anche un'agitazione delle Rsu aziendali. Come comunicato sul sito di Trenord, domani in mattinata viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9, mentre nella fascia pomeridiana viaggeranno i treni con partenza prevista dopo le ore 18. A questo link si può consultare la lista dei treni garantiti.

Tra le 9 e le 18 e nelle altre fasce non garantite i convogli dei servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e della lunga percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Soltanto in caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie da Milano Cadorna all'aeroporto di Malpensa e tra lo stesso scalo e Stabio. Trenord ha invitato tutti i viaggiatori a consultare il sito e l'app e a prestare attenzione sia agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, sia alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Le motivazioni dello sciopero dei mezzi di 24 ore domani 8 marzo

Lo sciopero di domani è stato indetto per una serie di motivazioni: dalla tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, al rinnovo della moratoria sui licenziamenti, dalla salvaguardia dei diritti nel lavoro agile alla richiesta di un Welfare pubblico e universale. La Confederazione unitaria di basa sciopera anche per chiedere una pensione dignitosa a 60 anni di età e per il diritto al lavoro, a salari e a carriere senza discriminazioni soprattutto per le donne, in una data simbolica come l'8 marzo. Lo sciopero è stato indetto infine anche per protestare contro le politiche di austerity, la forma di controllo classista e contro la precarietà sia lavorativa, sia sociale.