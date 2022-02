Sciopero dei mezzi a Milano domani venerdì 25 febbraio: orari garantiti di Atm e Trenord Domani, venerdì 25 febbraio è in programma uno sciopero dei trasporti nazionale che riguarderà anche Milano e la Lombardia. A rischio stop autobus, tram e metro di Atm e alcune linee di Trenord. Ecco tutti gli orari e le fasce di garanzia.

A cura di Francesco Loiacono

Domani, venerdì 25 febbraio 2022, è indetto uno sciopero dei mezzi pubblici nazionale che durerà 24 ore. Anche Milano sarà coinvolta: nel capoluogo lombardo saranno interessati dai disagi autobus, metro e tram di Atm oltre ad alcune linee di Trenord. A Milano lo sciopero dei mezzi Atm potrà durare dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino alla fine del servizio. I treni Trenord invece saranno a rischio dalle 00.01 alle 6, dalle 9 alle 18 e dalle 21 fino alla fine del servizio.

Orari e fasce di garanzia bus, metro e tram Atm a Milano per lo sciopero dei mezzi

A Milano lo sciopero per il personale Atm è previsto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Negli altri orari sono previste fasce di garanzia e tutti i mezzi – autobus, tram e metropolitana – dovrebbero circolare. Come riportato sul sito di Atm l'agitazione potrà avere ripercussioni anche sulla funicolare di Como Brunate, a rischio stop dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio, e su alcune linee di Agi Autoguidovie: potranno avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8.45 e le 14.59 e dopo le 18. Saranno invece garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.44 e dalle 15 alle 17.59.

Sciopero dei trasporti domani 25 febbraio a Milano: le linee Trenord interessate

Lo sciopero non coinvolge direttamente il personale di Trenord, ma interessando il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord potrà avere ripercussioni su alcune delle 42 linee dove circolano i treni regionali. Lo sciopero è in programma dalle 00.01 del 25 febbraio fino alla mezzanotte del giorno successivo, ma sono previste due fasce di garanzia: circoleranno i treni effettuati tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Le linee direttamente interessate dai disagi, come riportato sul sito di Trenord, sono le seguenti:

Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa;

Milano Cadorna – Malpensa;

Brescia – Iseo – Edolo;

Milano – Saronno – Como;

Milano – Seveso – Canzo/Asso;

Milano – Saronno-Novara N.;

Milano – Saronno – Varese – Laveno Nord;

S50” Malpensa – Bellinzona.

Saranno poi possibili ripercussioni anche sulle seguenti linee:

S1 Saronno – Milano Passante – Lodi;

S2 Mariano Comense – Milano Passante – Milano Rogoredo

S4 Camnago Lentate – Milano Cadorna;

S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate;

S13 Milano Bovisa – Pavia.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus sostitutivi per i soli collegamenti aeroportuali tra: