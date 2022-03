Sciopero dei mezzi a Milano martedì 8 marzo: orari garantiti Atm e Trenord Per martedì 8 marzo è stato proclamato dalla sigla sindacale Cub uno sciopero generale che riguarderà anche il settore dei trasporti. A Milano e in Lombardia mezzi a rischio: gli orari garantiti di Atm e Trenord.

A cura di Francesco Loiacono

Un nuovo sciopero dei trasporti è stato proclamato a livello nazionale dalla Confederazione unitaria di base (Cub) per martedì 8 marzo. Si tratta di un'agitazione generale nazionale della durata di 24 ore che riguarda tutti i settori pubblici e privati, alla quale ha aderito anche Cub Trasporti. In Lombardia e a Milano lo sciopero interesserà i treni Trenord dalla mezzanotte alle 21 e i mezzi pubblici Atm dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio. Ecco di seguito tutte le informazioni con gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia nelle quali sono garantiti i mezzi.

Sciopero Atm, gli orari e le fasce di garanzia

A Milano, come comunicato sul sito di Atm, martedì 8 marzo le metropolitane saranno garantite per tutta la giornata, con possibili conseguenze sul servizio però a partire dalle 18 in poi. Per quanto riguarda i mezzi di superficie – autobus, tram e filobus – potrebbero esserci disagi, con cancellazioni o ritardi nel servizio, dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Previste dunque due fasce di garanzia: dall'inizio del servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze anche sul servizio della funicolare Como-Brunate, gestita sempre da Atm, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 al termine del servizio.

Sciopero Trenord, gli orari e le fasce di garanzia

Per quanto riguarda il servizio ferroviario regionale, come comunicato sul sito di Trenord lo sciopero durerà dalla mezzanotte alle 21 di martedì 8 marzo 2022. Sono previste due fasce di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In queste fasce viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti con orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo entro le ore 9 e che partono dopo le ore 18. Uno sciopero è stato indetto anche dalle Rsu aziendali. Saranno dunque a rischio cancellazione o variazioni i convogli del servizio regionale, suburbano, aeroportuale e lunga percorrenza.

Solo in caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale saranno instituiti degli autobus sostitutivi a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie) e da Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).