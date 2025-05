video suggerito

Scialpinisti sorpresi da una valanga sul monte Cabianca: in due ricoverati in ospedale Un gruppo di scialpinisti è stato sorpreso da una valanga in provincia di Bergamo: sono stati recuperati e trasferiti tutti in ospedale. Nessuno è in pericolo di vita.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 3 maggio, un gruppo di scialpinisti è stato sorpreso da una valanga mentre si trovava sul monte Cabianca. La cima fa parte dell'alta Valle Brembana, un territorio che si trova in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e il soccorso alpino.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il distacco è avvenuto intorno alle 9.30 e precisamente nel canale che porta verso la cima. In quel momento, proprio in quel punto, si trovavano quattro persone. Non ci sarebbero morti né feriti gravi. Tre di loro, un uomo e due donne tra i 33 e i 34 anni, sono stati recuperati dai soccorsi arrivati con alcuni elicotteri decollati da Bergamo e Sondrio.

Sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Sondalo e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È stata allertata anche la stazione del Soccorso alpino di Valbondione. Presenti anche i carabinieri di Zogno. Sembrerebbe che nessuno di loro sia in pericolo di vita o abbia riportato gravi ferite. Nelle prossime ore si potrà avere sicuramente un quadro più preciso di quello che è successo.

È però bene ricordare che, stando al bollettino valanghe diramato dalla protezione civile di Regione Lombardia, in questi giorni è segnalato un grado marcato di pericolo. Precisamente di tre su una scala che va da uno a cinque. È fondamentale quindi considerare tutti i rischi ed evitare situazioni di pericolo.