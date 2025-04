video suggerito

Prende a schiaffi il fratello ricoverato in ospedale e picchia le guardie giurate: 31enne arrestato La polizia ha arrestato un 31enne per lesioni aggravate. L'uomo avrebbe preso a schiaffi il fratello ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como e avrebbe picchiato le due guardie giurate intervenute per bloccarlo.

A cura di Enrico Spaccini

Un 31enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, sabato 5 aprile, per lesioni aggravate all'interno dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (in provincia di Como). Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe prima aggredito il fratello ricoverato, poi si sarebbe scagliato contro le due guardie di sicurezza che tentavano di fermarlo. A una di queste avrebbe procurato lesioni guaribili con 21 giorni di prognosi.

Le due aggressioni al fratello e le lesioni

Gli agenti della Volante sono arrivati in ospedale intorno alle 17 del 5 aprile, rispondendo alla segnalazione di emergenza inviata tramite il "pulsante rosso". I poliziotti si sono ritrovati di fronte alle due guardie giurate che avevano già bloccato il 31enne e che hanno spiegato cos'era appena accaduto.

L'uomo, di nazionalità rumena, incensurato e senza fissa dimora, si sarebbe presentato poco prima nella stanza d'ospedale dove da qualche giorno è ricoverato suo fratello e lo avrebbe preso a schiaffi. Una dinamica che si sarebbe verificata anche il giorno prima, venerdì 4 aprile, ma in quel caso una Volante era riuscita a calmarlo e nei suoi confronti era stato adottato dalla Questura un provvedimento di allontanamento.

L'arresto e il processo per direttissima

Questa volta, però, sono dovute intervenire le guardie giurate per contenere il 31enne. L'uomo, a quel punto, si sarebbe scagliato contro di loro, in particolare contro una procurandole lesioni che i medici hanno dichiarato guaribili in 21 giorni. A seguito della denuncia presentata dal vigilante e con l'acquisizione del referto clinico, il 31enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate.

Su disposizione della magistrata di turno, Antonia Pavan, l'uomo si trova ora nella camera di sicurezza della Questura. Domani, lunedì 7 aprile, sarà sottoposto a processo per direttissima.