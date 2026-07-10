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Schianto tra auto nel Bresciano, muore dopo un mese di ricovero Giandomenico Disetti: aveva 58 anni

L’incidente si era verificato l’8 giugno scorso lungo la strada statale 42, tra i territori di Sonico e Malonno, nel Bresciano.
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A cura di Francesca Caporello
Immagine di repertorio
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Non ce l'ha fatta Giandomenico Disetti, 58 anni, immobiliarista molto conosciuto in Val Camonica. Il suo cuore ha smesso di battere dopo un mese da un grave incidente stradale, avvenuto l'8 giugno scorso lungo la strada statale 42, tra i territori di Sonico e Malonno, nel Bresciano.

Originario di Losine e residente a Cerveno, sempre nel Bresciano, l'uomo era rimasto coinvolto in un violento scontro tra la sua Audi Q5 e una Fiat Punto.

Come ricostruito poi in un secondo momento, l’incidente sarebbe avvenuto durante una fase di sorpasso: un veicolo aveva già iniziato a superare l’auto che lo precedeva, quando anche l’altro mezzo si sarebbe spostato, rendendo inevitabile l’impatto. Lo scontro era stato molto violento. Come si apprende, l'Audi guidata da Disetti avrebbe urtato anche un paracarro, prima di rimbalzare sulla strada.

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Sul posto erano intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e Disetti era stato trasportato d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia in gravissime condizioni. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico i medici avrebbero fatto di tutto per salvargli la vita, ma per le gravi ferite riportate il suo cuore non ha retto ed è deceduto a distanza di un mese nel letto dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Mentre l'altro automobilista coinvolto non avrebbe riportato gravi ferite ma per tutti gli accertamenti del caso era stato trasportato all'ospedale di Sondalo, in provincia di Sondrio.

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