video suggerito

Schianto frontale tra due auto nella notte ad Albavilla, una 20enne sbalzata fuori dall’abitacolo: è gravissima La scorsa notte due auto si sono scontrate frontalmente ad Albavilla, vicino a Erba (Como). Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone: quattro 20enni e due 50enni. Nell’impatto una ragazza è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto e ha riportato gravi lesioni. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Fiat Panda con a bordo i quattro ragazzi distrutta nell'incidente.

Ieri sera due auto si sono scontrate in un frontale ad Albavilla, vicino a Erba, in provincia di Como. Nell'incidente sono rimaste coinvolte sei persone: una di queste, una ragazza di 20 anni, sarebbe in condizioni gravissime dopo che nell'impatto è stata sbalzata fuori dalla macchina, che si è ribaltata sull'asfalto.

L'incidente è avvenuto attorno alle 22:2o di ieri, sabato 24 maggio, lungo via Prealpi. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che una Fiat Panda con a bordo quattro ragazzi si sia schiantata frontalmente con una Citroen C3 con a bordo due cinquantenni. Il violento impatto, le cui cause sono ancora da chiarire, ha provocato il ribaltamento dell'auto con a bordo i giovani. Una di loro, una 20enne, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e si è procurata così gravi lesioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con cinque ambulanze, due auto mediche e un elisoccorso, hanno prestato una prima assistenza ai feriti. Quella che ha riportato le ferite peggiori è stata proprio la 20enne, che è stata trasferita in gravissime condizioni con l'elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Gli altri feriti, una ragazza di 20 anni, due giovani 23enni e i due cinquantenni, sono stati portati negli ospedali di Erba e di Como con codici verdi e gialli.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i Carabinieri di Como, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto e chiarire le responsabilità dei conducenti delle due vetture.