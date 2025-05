video suggerito

Schianto frontale tra due auto nel Milanese: una donna gravissima in ospedale con fratture su tutto il corpo Questa mattina una 38enne è rimasta gravemente ferita in uno schianto frontale tra due auto a Cassinetta di Lugagnano (Milano). La donna è stata portata in ospedale con un trauma cranico e numerose fratture: una al torace, una all’addome e una alla gamba. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Questa mattina due auto si sono scontrate frontalmente a Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano. Nello schianto è rimasta gravemente ferita una a Cassinetta di Lugagnano che è stata portata all'ospedale in codice rosso con diversi traumi su tutto il corpo. Il conducente dell'altra auto, un uomo di 60 anni, sarebbe rimasto invece illeso.

L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 19 maggio, attorno alle 9:20. L'esatta dinamica dell'accaduto non è ancora chiara: per il momento si sa soltanto che le due vetture si sono schiantate in un incidente frontale mentre percorrevano via Dante Alighieri a Cassinetta di Lugagnano.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori sono arrivati con un'ambulanza e un'auto medica e hanno prestato una prima assistenza alla donna che al momento dello schianto si trovava alla guida di una delle due auto. La 38enne ha riportato un trauma cranico e altri traumi al torace, all'addome e a una gamba: per questo è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Legnano. Non si sa se sia in pericolo di vita.

Leggi anche Auto si schianta contro un furgone che travolge due operai sulla carreggiata: quattro feriti gravi in ospedale

L'uomo, invece, non sembrerebbe aver riportato lesioni e non è stato ospedalizzato. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'accaduto e fare luce sulle responsabilità delle persone coinvolte.