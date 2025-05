video suggerito

Frontale tra un’auto e una moto nel Varesotto: il motocicilista 55enne gravissimo in ospedale Giovedì pomeriggio un’auto e una moto si sono scontrati un incidente frontale a Casciago, in provincia di Varese. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato sul parabrezza dell’auto e poi caduto a terra. Il 55enne è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio un'auto e una moto si sono scontrate a Casciago, in provincia di Varese, in un incidente frontale. Nello schianto è rimasto gravemente ferito il motociclista di 55 anni, che è stato trasferito all'ospedale Circolo di Varese in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per tutti i rilievi del caso.

L'incidente è avvenuto attorno alle 16:00 del pomeriggio di oggi, giovedì 29 maggio, all'altezza del civico 28 di via Manzoni. L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte dei militari. Per il momento si sa con certezza soltanto che l'auto e la moto si sono scontrati frontalmente, provenendo dai sensi di marcia opposti. Dai primi rilievi sembrerebbe, però, che sia stato il motociclista a perdere il controllo del mezzo e a invadere la corsia vicina mentre faceva una curva.

L'impatto è stato violento e il centauro si è schiantato sul parabrezza dell'auto, una Ford Ka, per poi finire a terra mentre il suo mezzo è uscito fuori strada. Sul posto sono intervenuti con urgenza i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con un'ambulanza ma, viste le gravi condizioni del ferito, hanno deciso di trasportarlo al pronto soccorso in elicottero. L'uomo è stato quindi portato in codice rosso all'ospedale circolo di Varese. Non si sa se sia in pericolo di vita.

Sul posto dello schianto sono arrivati anche i Carabinieri di Varese, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto e chiarire le responsabilità delle persone coinvolte.