Schiacciato dall’albero che stava potando: muore sul colpo Luigi Conti, pensionato di 77 anni residente nel Bresciano, ha perso la vita travolto da un pioppo che lui stesso stava potando. I soccorritori hanno dovuto farsi largo tra i rami per estrarre il corpo da sotto l’albero.

Stava tagliando un albero così come aveva già fatto moltissime volte nella sua vita. Ma qualcosa è andato storto e Luigi Conti, pensionato di 77 anni, ha perso la vita travolto dal peso della pianta, alta diverse decine di metri.

Travolto dal pioppo che stava tagliando

È successo poco prima delle 16:30 di lunedì 10 ottobre a Offlaga, comune della provincia di Brescia, in un campo lunga la strada provinciale 668 Lenese. L'uomo era arrivato con il suo trattore in quel pezzo di terreno che dista circa un chilometro dalla frazione di Cignano, dove viveva.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Verolanuova e della stazione di Manerbio, intervenuti sul posto, al momento della tragedia l'uomo stava tagliando un pioppo di circa 25 metri d'altezza. Sembra verosimile che il taglio non fosse stato completato del tutto quando è avvenuto il crollo.

L'uomo, probabilmente temendo conseguenze per il trattore, si sarebbe diretto in direzione del mezzo per spostarlo. Ma l'albero, con una grossa cavità all'interno, sarebbe crollato travolgendo il 77enne che secondo gli inquirenti ha provato a scendere in un disperato tentativo di evitare il peggio.

I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Verolanuova e Brescia e i tecnici dell'Agenzia di Tutela della Salute. I soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo del pensionato rimasto schiacciato dai rami dell'albero. I volontari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Gino Conti, così era conosciuto, lascia la moglie Gabriella, le figlie Anna e Loredana e i nipotini Giada e Stefano. La salma è stata trasferita nella sala del commiato delle onoranze funebri Pini di Offlaga per ricevere il saluto di parenti e amici. I funerali saranno celebrati giovedì 13 ottobre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Cignano.