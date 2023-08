Scende dall’auto in panne e viene travolto da un furgone: 49enne in gravi condizioni Un uomo di 49 anni è sceso dalla sua auto in panne sulla statale 36, sul territorio della provincia di Monza e Brianza. L’uomo è stato travolto da un furgone: è in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato investito sulla strada statale 36 e precisamente tra Carate Brianza e Seregno: il 49enne è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente si è verificato dopo le 13 di oggi, martedì 1 agosto. A investirlo è stato un furgone. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, oltre agli operatori sanitari e ai vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine.

La dinamica dell'incidente

Sulla base delle ricostruzioni elaborate fino a questo momento, il 49enne è rimasto con l'auto in panne e si sarebbe fermato sulla Valassina e precisamente in direzione Milano. Proprio mentre era fuori dall'abitacolo, è arrivato un furgone che ha centrato l'automobile e travolto il 49enne.

Il primo a prestare soccorso è stato un carabiniere libero dal servizio. Sono stati subito chiamati i soccorsi: l'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di alcune ambulanze. L'uomo avrebbe riportato diversi traumi alla testa e sul corpo: è stato trasferito con un elicottero all'ospedale San Gerardo in codice rosso.

Leggi anche Operai colpiti dalle finestre divelte dal temporale: sono in gravi condizioni

Ci sono altri due feriti

Nell'incidente sono rimasti feriti anche un 28enne e una 29enne che sono stati trasferiti in codice verde all'ospedale di Desio. Un altro uomo di 38 anni, invece ha rifiutato il ricovero. Gli agenti della polizia stradale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso e di accertamento delle responsabilità, hanno ovviamente mandato il traffico in tilt con code e rallentamenti importanti.