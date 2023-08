Video di

Carabinieri si fermano per aiutare un’auto in panne, l’automobilista li aggredisce con calci e pugni Un uomo rimasto in panne con l’auto sulla strada statale 38 ha aggredito una volante dei carabinieri che si stava fermando per prestargli soccorso.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella mattina di oggi, giovedì tre luglio, i carabinieri a bordo della volante in servizio sulla Strada Statale 38 dello Stelvio, all'altezza di Berbenno di Valtellina, in provincia di Sondrio, si sono accorti di un'auto ferma sul ciglio della strada e hanno provato a fermarsi per prestare soccorso, immaginando che la macchina fosse in panne. Non appena hanno rallentato, il conducente della vettura ha inspiegabilmente aggredito i militari. Un video, girato da altri automobilisti, mostra un uomo scalzo che prende a calci e pugni la volante dei militari.

L'uomo ha continuato a colpire la carrozzeria anche quando i due carabinieri, che hanno evitato di uscire dall'auto, hanno provato a inserire la retromarcia per acquisire un po' di distanza e poter quindi intervenire in sicurezza. Ma il video mostra l'uomo che sale sul cofano della voltante e continua a tirare pugni contro il parabrezza. Non è chiaro per quale motivo quell'uomo abbia aggredito i militari invece di ringraziarli per il soccorso che volevano prestargli.

Sul caso è intervenuto anche il Presidente di Regione Lombardia: "La scena di inaudita violenza, questa mattina lungo la SS38 a Berbenno di Valtellina. Botte e sassi contro i carabinieri che si erano fermati per prestare aiuto all’uomo con la macchina ferma. La nostra solidarietà ai due agenti che con professionalità hanno immediatamente arrestato l’uomo", ha scritto Attilio Fontana sulle sue pagine social.