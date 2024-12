video suggerito

Scatta l'allarme antincendio al cinema Anteo di Milano, evacuate 8 sale: 500 persone in strada Intorno alle 21 del 30 dicembre è scattato l'allarme antincendio al Palazzo del Cinema Anteo di Milano, in piazza XXV Aprile. Otto sale sono state evacuate spontaneamente dalle 500 persone che si trovavano all'interno.

Otto sale del cinema Anteo di piazza XXV Aprile a Milano sono state evacuate intorno alle 21 di oggi, lunedì 30 dicembre, per un forte odore di bruciato. Alcuni degli spettatori che si sono riversati in strada, insieme al personale, avrebbero riferito di aver visto nubi intense di fumo. I vigili del fuoco del Comando di via Messina stanno mettendo in sicurezza l'area e sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118. Dalle prime informazioni sembrerebbe che nessuno sia rimasto intossicato o ferito in alcun modo.

L'allarme antincendio è scattato alle 20:45, quando all'interno del Palazzo del Cinema Anteo di Milano erano in corso le proiezioni dei film. All'interno della struttura c'erano circa 500 persone, tra clienti e personale, distribuite su otto sale, tra cui la sala ristorante, e su quattro piani. Alcuni di loro avrebbero riferito di aver visto una nube di fumo intenso e di aver sentito un odore acre.

I vigili del fuoco sono al lavoro con tre mezzi per risalire alla fonte dell'odore che ha spinto le 500 persone ad abbandonare l'edificio. Tuttavia, dopo una prima ispezione all'interno dell'arena sembrerebbe accertato il fatto che provenisse dall'esterno e che sia riuscito a penetrare nel multisala attraverso l'unità trattamento aria. Sul posto sono intervenute anche le squadre di Unareti e A2A.

Attraverso una nota pubblicata sui canali social, Anteo ha confermato che nei locali del cinema non è stata riscontrata "alcuna anomalia né alcun principio d'incendio". Come comunicato dal Comando di via Messina, nei minuti successivi l'odore acre ha raggiunto un raggio più ampio. È stato, infatti, avvertito anche in via Moscova e largo La Foppa. Le ispezioni proseguiranno anche nelle prossime ore.