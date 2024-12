video suggerito

Fuga di un gas in un locale di piazza Argentina a Milano, evacuato il palazzo: cinque persone in ospedale Fuga di gas in un locale a Milano. Cinque persone sono state trasferite in ospedale per lievi malori. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare l’intero edificio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 14 dicembre, in un locale di piazza Argentina a Milano sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano a causa di una fuga di gas. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Poco prima delle 15 è stata segnalata una fuga di gas nel locale la "Toasteria Italiana". I vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia locale, hanno fatto subito evacuare l'intero palazzo per motivo di sicurezza. Nel frattempo la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con diverse ambulanze.

Qualcuno ha avuto leggeri malori. Nessuno sembrerebbe essere in pericolo di vita. Cinque persone sono state trasferite negli ospedali Niguarda di Milano e al Policlinico. Tutti sono stati ricoverati in codice giallo. Si tratta di una ragazza di 22 anni, una donna di 26 anni, una coppia di 27 anni e una donna di trent'anni. Sono stati portati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

La fuga di gas è stata localizzata all'interno del locale. Si cercherà di capire cosa possa averla causata. Nelle prossime ore si avranno aggiornamenti.