Quattro persone intossicate dal gas Gpl in una casa: trasferiti in ospedale Quattro persone sono rimaste intossicate a causa di una fuoriuscita di gas gpl in un'abitazione della provincia di Pavia: tutti loro sono stati trasferiti in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 2 gennaio, quattro persone sono finite in ospedale dopo essere rimaste intossicate a causa del gas Gpl. Tutti erano in un'abitazione di Verrua Po, che si trova in provincia di Pavia. I quattro farebbero parte della stessa famiglia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Gli operatori hanno trovato nell'abitazione un uomo di 79 anni, una donna di 58 anni, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 26 anni. Dopo aver fornito le prime cure del caso, i paramedici hanno trasferito i quattro al Policlinico San Matteo di Pavia. I feriti sono stati sottoposti a diversi controlli che hanno accertato l'intossicazione: nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Quello di oggi è stato quindi, per fortuna, solo un grande spavento.

Nel frattempo i vigili del fuoco di Pavia hanno svolto i rilievi necessari per comprendere cosa possa essere successo. I pompieri hanno cercato di capire cosa possa aver provocato la fuga di gas. Per il momento, l'ipotesi più certa, è che ci sia stata una perdita da un tubo che trasporta il gas Gpl dalla bambola del serbatoio alla cucina. Nelle prossime ore si potrebbero però avere maggiori informazioni sul caso. I vigili del fuoco, infatti, potrebbero avere risposte su quanto accaduto.