Incendio al Castello Sforzesco di Milano, scatta l'evacuazione per i visitatori: vigili del fuoco in azione Intorno alle ore 11:00 di oggi, sabato 29 marzo, si è sviluppato un principio di incendio all'interno delle mura del Castello Sforzesco di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

A cura di Giulia Ghirardi

Photo by Marco Ottico/Lapresse

Intorno alle ore 11:00 di oggi, sabato 29 marzo, si è sviluppato un principio di incendio all'interno delle mura del Castello Sforzesco, nel cuore della città di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, le squadre dei Vigili del fuoco di Milano che sono intervenute hanno messo sotto controllo le fiamme che si erano sviluppate a causa di un trasformatore posto in un pannello espositore al primo piano del museo del Castello. A causa, però, di una densa coltre di fumo i soccorritori sarebbero stati costretti a evacuare tutte le persone che in quel momento si trovavano all'interno dei musei del Castello Sforzesco. Al momento, non si registrano feriti o persone intossicate.

In questo momento il Castello, affollato dai tanti turisti giunti in città per il weekend, è interdetto al pubblico per consentire ai Vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'area e completare le operazioni di bonifica, mentre i cortili del Castello Sforzesco sono rimasti accessibili.

Secondo le ultime informazioni, al momento il primo piano del Castello risulta essere ancora interdetto al pubblico in attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza. "Gli altri due piani saranno riaperti a breve", hanno comunicato i vigili del fuoco che sono intervenuti in loco, a quasi due ore di distanza, poco prima delle ore 13:00 di oggi. "Il resto del Castello da poco è fruibile ai visitatori".