Evacuata un'intera scuola a Milano per un incendio nel ripostiglio: soccorsi al lavoro Questa mattina, è stata evacuata un'intera scuola a Milano a causa di un incendio scoppiato in uno dei ripostiglio dell'edificio. Sul posto sono ancora al lavoro i vigili del fuoco.

A cura di Giulia Ghirardi

Questa mattina, giovedì 6 marzo, un'intera scuola è stata evacuata a causa di un incendio scoppiato in uno dei ripostiglio dell'edificio, situato in via Modigliani, a Milano. Sul posto sono ancora al lavoro i vigili del fuoco.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incendio sarebbe divampato intorno alle ore 12:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi della scuola alle ore 11:55 a bordo di un'ambulanza. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale Milano Messina e il nucleo SAF.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scoppiato all'interno di uno dei ripostigli dell'edificio scolastico, per cause ancora da accertarsi. A causa delle fiamme i Vigili del Fuoco sarebbero stati costretti a evacuare l'intera scuola, l'Istituto Luigi Lagrange in via Litta Modignani 65, a Milano. Questo perché, nonostante le fiamme siano state immediatamente spente dai soccorritori, i fumi avrebbero pervaso tutto il primo piano della scuola.

Secondo quanto riportato ancora da Areu, al momento risulterebbero coinvolti tre uomini, rispettivamente di 39, 48 e 55 anni. Invece, non si sarebbero registrate persone coinvolte tra gli studenti. Al momento, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per bonificare l'area, le lezioni risultano sospese e gli studenti, dopo aver raccolto i propri effetti personali, sono stati mandati a casa.