Principio d'incendio al Politecnico di Milano, il fumo invade le aule: evacuati gli studenti Gli studenti del Politecnico di Milano sono stati evacuati nella mattinata del 31 dicembre per un principio d'incendio. I vigili del fuoco hanno riportato la situazione sotto controllo e arieggiato le aule per far disperdere il fumo.

A cura di Enrico Spaccini

Un principio d'incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi, martedì 31 dicembre, all'interno di un locale del Politecnico di Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Leonardo intorno alle 11:30 con un'autopompa per riportare le fiamme sotto controllo. La nube di fumo aveva invaso alcuni locali dell'istituto, perciò è stato necessario arieggiare le aule per disperderlo.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza ugenza (Areu) ha inviato sul posto ambulanze e auomedica in codice rosso a scopo precauzionale. Nessuno, infatti, sarebbe rimasto intossicato o ferito in alcun modo. Gli studenti che si trovavano all'interno della struttura erano stati evacuati tempestivamente. Da un primo controllo, l'edificio risulterebbe agibile.