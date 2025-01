video suggerito

Principio d’incendio all’ospedale Galeazzi di Milano, il fumo invade lo spogliatoio: vigili del fuoco al lavoro I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza il locale spogliatoio dell’ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano dove, nel primo pomeriggio del 6 gennaio, si è sviluppato un principio d’incendio. Ancora ignote le cause. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Ospedale Galeazzi (foto da LaPresse)

Intorno alle 14:30 di oggi, lunedì 6 gennaio, si è sviluppato un principio d'incendio al primo piano dell'ospedale Galeazzi – Sant'Ambrogio di Milano, sopra al pronto soccorso. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei vigili del fuoco di via Messina, i quali hanno messo subito in sicurezza l'area liberandola dai fumi che si erano prodotti. Sono ancora da stabilire le cause dell'incendio, ma per il momento non risultano persone coinvolte e non è stato necessario evacuare il presidio ospedaliero.

Come comunicato con una nota dai vigili del fuoco, l'incendio si sarebbe sviluppato all'interno di un locale-spogliatoio posto al primo piano, sopra al pronto soccorso dell'ospedale Galeazzi – Sant'Ambrogio, nell'ex area Expo. I pompieri sono intervenuti sul posto con sei mezzi e, come prima cosa, hanno arieggiato le zone per disperdere i fumi che si erano già sviluppati. "La puntuale efficacia della compartimentazione ha permesso di mettere subito in sicurezza l'area interessata", hanno spiegato dal Comando di via Messina. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso, ma non è stato necessario evacuare il presidio ospedaliero.

Una volta concluso il soccorso, si dovrà stabilire la causa dell'incendio che, per il momento, risulta ignota. L'intervento tempestivo dei pompieri ha permesso che nessuna persona rimanesse coinvolta in alcun modo. Infatti, non si registrano casi di intossicazione o conseguenze di altro tipo.

