Scappano sull’A4 contromano dopo una serie di furti e causano un incidente: arrestati marito e moglie

Marito e moglie sono stati arrestati dalla polizia a Milano perché indagati per furto, furto aggravato, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e guida senza patente. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, durate quattro mesi, sarebbero stati loro lo sorso 22 agosto ad aver imboccato contromano l'autostrada A4 Milano-Torino nel tentativo di scappare dai carabinieri e provocando così un incidente che ha coinvolto in tutto cinque auto e provocato quattro feriti.

La fuga contromano in autostrada

La scorsa estate la coppia di coniugi era stata avvistata a bordo di una Lancia Delta intestata a un prestanome. L'auto stava sfrecciando a tutta velocità perché chi si trovava a bordo era in fuga dopo aver messo a segno una serie di furti alle auto parcheggiate nel centro commerciale di Vittuone, a pochi chilometri da Corbetta (Città Metropolitana di Milano).

La Lancia aveva imboccato l'autostrada A4 entrando contromano dal casello di Arluno. Come riportato dal Corriere della Sera, dopo aver viaggiato per circa sei chilometri sulla corsia d'emergenza e aver tentato di uscire allo svincolo di Marcallo, la coppia si è schiantata frontalmente contro un'auto che stava procedendo lungo la giusta direzione.

L'arresto e la perquisizione

In tutto sono rimaste coinvolte cinque auto. Una di questa, sulla quale viaggiavano tre donne di ritorno da una vacanza all'estero, è stata rubata dall'uomo in fuga che ha lasciato la complice sul posto ferita. Dopo quattro mesi di indagini, la Procura di Milano ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminare la misura di custodia cautelare in carcere per i due coniugi.

Inoltre, durante la perquisizione del loro appartamento milanese gli agenti hanno trovato strumenti di effrazione e numerosi capi di abbigliamento, occhiali da vista e da sole con ancora attaccata la placca antitaccheggio.