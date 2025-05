video suggerito

Scappa in auto dai carabinieri e si schianta contro un muro, poi spintona i militari per fuggire: denunciata A Cremona una 53enne ubriaca è fuggita dall'alt dei carabinieri ed è stata inseguita dai militari fino a quando si è schiantata contro il muro di un palazzo. Quando è stata raggiunta ha cominciato a imprecare e spintonare i carabinieri nel tentativo di scappare.

Immagine di repertorio

Una donna di 53 anni è stata fermata dai Carabinieri a Cremona dopo che è stata inseguita per oltre un chilometro dai militari cercando di fuggire a un controllo. Durante la fuga, però, la 53enne ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro il muro di un palazzo. Quando è stata raggiunta ha cominciato a imprecare e spintonare i carabinieri nel tentativo di scappare e rifiutandosi di fare l'alcoltest. La donna, a cui è stata ritirata la patente, è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale mentre la macchina, priva di assicurazione, le è stata sequestrata.

Tutto è cominciato verso mezzanotte e mezza, quando durante un controllo i Carabinieri, che stavano pattugliando la zona attorno a piazza Lodi, a Cremona, si sono accorti di un'auto che stava circolando con i fari spenti. Hanno quindi intimato l'alt alla conducente, che però alla vista dei militari si è data alla fuga. Ne è nato così un inseguimento che si è protratto per oltre un chilometro, durante il quale la donna ha oltrepassato limiti di velocità e imboccato strade in contromano, fino a quando non ha perso il controllo del mezzo ed è andata a schiantarsi contro il muro di un palazzo.

Scesa dall'auto, la donna ha tentato di continuare la sua fuga a piedi, ma è stata raggiunta dai Carabinieri. A quel punto lei ha cominciato a minacciarli e a imprecare contro di loro, per poi spintonarli. La 53enne, in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol, si è anche rifiutata di sottoporsi all'alcoltest e all'esame antidroga. Alla fine dei controlli, quindi, è stata denunciata all'autorità giudiziaria e la patente le è stata ritirata. L'auto è risultata essere di proprietà di un'altra persona e priva di copertura assicurativa: per questo motivo è stata sequestrata.