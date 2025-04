video suggerito

Investe madre e figlio in bicicletta nel Pavese e poi scappa: rintracciato e denunciato automobilista I Carabinieri hanno rintracciato e denunciato l’automobilista che martedì ha investito mamma e figlio a San Martino Siccomario (Pavia) per poi darsi alla fuga. Il 29enne ha raccontato ai militari che la sua auto è stata rubata, ma gli investigatori hanno accertato la sua responsabilità nell’incidente. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

É stato rintracciato e denunciato l'automobilista che due giorni fa a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, ha investito mamma e figlio in sella alle loro biciclette e non si è fermato per prestare loro soccorso. L'uomo, un 29enne, ha dichiarato ai Carabinieri che la sua auto era stata rubata ma le indagini dei militari lo hanno incastrato.

L'incidente risale alle 17:00 di martedì 1 aprile, quando una donna di 32 anni e il figlio di 10 sono stati investiti da un'auto pirata mentre stavano pedalando in sella alle proprie biciclette all'altezza del civico 41 di via Gravellone. Il conducente alla guida dell'auto non si è fermato a prestare loro soccorso e si è dato alla fuga. Arrivati sul posto, i sanitari del 118 avevano deciso di trasportare le due vittime, che si trovavano in condizioni non gravi, al Policlinico San Matteo.

I Carabinieri, arrivati sul posto dell'accaduto, avevano effettuato tutti i rilievi del caso e acquisito i video delle telecamere di sicurezza della zona per poter identificare il pirata della strada. I militari sono così riusciti a rintracciare l'automobilista: si tratta di un 29enne residente a Pavia che ha poi contattato le forze dell'ordine raccontando che la sua auto era stata rubata. Ulteriori approfondimenti degli investigatori hanno però accertato la sua responsabilità e l'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso, guida senza patente, lesioni personali colpose e simulazione di reato.