Mamma e figlio in bici sono stati investiti da un'auto pirata nel Pavese: si cerca l'automobilista in fuga Oggi, martedì 1 aprile, mamma e figlio sono stati investiti da un'auto pirata nel Pavese mentre erano in sella alle proprie biciclette. Entrambi sono stati portati in ospedale. Si cerca l'automobilista in fuga.

A cura di Giulia Ghirardi

Oggi pomeriggio, martedì 1 aprile, mamma e figlio sono stati investiti da un'auto pirata nel Pavese mentre erano in sella alle proprie biciclette. Entrambi sono stati portati in ospedale.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 17:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 17:26 a bordo di due ambulanze e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Pavia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, una donna di 32 anni insieme al figlio di 10 sarebbero stati investiti da un'auto pirata mentre stavano transitando con le proprie biciclette all'altezza del civico 41 di via Gravellone a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, proprio alle porte della città. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasportare entrambi in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Secondo quanto testimoniato dagli operatori, le condizioni di madre e figlio non sarebbero gravi.

I carabinieri che sono giunti sul posto hanno già avviato le indagini necessarie per risalire all'automobilista che, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è dato alla fuga ripartendo a tutta velocità. Per identificarlo, verranno visionate le telecamere di video sorveglianza presenti nella zona.