Scappa dalla polizia locale bruciando semafori rossi: arrestato, gli era stata revocata la patente Rocambolesco inseguimento con arresto finale per un uomo di 49 anni che nella giornata di venerdì 21 gennaio ha cercato di seminare una pattuglia della polizia locale di Milano.

Rocambolesco inseguimento con arresto finale per un uomo di 49 anni che nella giornata di venerdì 21 gennaio ha cercato di seminare una pattuglia della polizia locale di Milano. A bordo del suo furgone, il 49enne – cittadino italiano – è sfrecciato per le vie di Pioltello. Partito da via Carnia, è stato notato dagli agenti che hanno voluto procedere a un controllo ma l'uomo non si è fermato all'alt impostogli, dando il via alla fuga.

Scappa dalla polizia locale e brucia semafori rossi: arrestato

Il furgone del 49enne ha così iniziato a sfrecciare nelle vie della città alle porte di Milano, bruciando diversi semafori rossi e mettendo in pericolo la vita degli altri conducenti e dei pedoni. Inoltre, quasi raggiunto dai vigili, ha cercato di speronare anche la loro auto. Una volta bloccato, diversi chilometri dopo l'inizio della fuga, ha abbandonato l'auto cercando di fuggire a piedi ma a quel punto i ghisa sono riusciti a raggiungerlo e a fermarlo. Identificato, è stato sottoposto al pre test salivare per rilevare l'eventuale presenza di droga ma si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Gli agenti della polizia locale di Milano, effettuando ulteriori accertamenti sulla sua persona, hanno scoperto che all'uomo era stata ritirata la patente. L'uomo è stato arrestato.

Scappano dalla polizia e vanno a sbattere contro un'auto posteggiata

Lo scorso ottobre due cittadini marocchini sono stati fermati e arrestati dalla polizia a Brescia per aver dato vita ad un inseguimento che si è concluso con l'incidente tra la loro auto e una posteggiata. Tutto è iniziato verso le 17 quando i due, a bordo di una Ford Fiesta, non hanno rallentato all'alt dei poliziotti, cercando di fuggire. Gli agenti si sono allora messi sulle loro tracce dando vita all'inseguimento che si è concluso in via Milano quando la Ford in fuga si è schiantata contro un'auto posteggiata. Feriti lievemente due agenti nel tentativo di fermare i fuggiaschi. Il conducente era senza patente.