Brescia, non si fermano all’alt degli agenti e scatta l’inseguimento, uno guidava senza patente Un vero e proprio inseguimento ieri pomeriggio a Brescia. Due uomini alla guida di una Ford Fiesta non si sono fermati all’alt dei poliziotti. La volante ha quindi tallonato i due fuggiaschi fino allo schianto dell’auto in via Milano, contro una macchina parcheggiata. Dai controlli è poi emerso che il conducente non aveva la patente.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Tentano di sfuggire a un posto di blocco ma, dopo un folle inseguimento la loro auto finisce contro una macchina parcheggiata. È successo ieri verso le 17 quando due cittadini marocchini sono stati arresati dalla Squadra Volante della Polizia di Stato. I due uomini erano a bordo di una Ford Fiesta, in viale Italia, a Brescia, e all'alt degli agenti, invece di fermarsi hanno proseguito accelerando e tentando la fuga.

La folle corsa terminata contro una macchina

I poliziotti si sono subito messi alla rincorsa dei due fuggitivi, in un inseguimento che si è concluso in via Milano, a Brescia, dove la Ford è finita contro un'auto parcheggiata in sosta. Due poliziotti sono rimasti feriti nel tentativo di fermare i due uomini, e sono stati trasportati al Pronto Soccorso cittadino. Per loro le dimissioni prevedono una prognosi di tre giorni per ciascuno. Una volta bloccati, a seguito dei controlli, è emerso che il conducente dell'auto che ha tentato di fuggire era al volante senza patente. I due sono stati arrestati e questa mattina verranno processati per Direttissima.

Altro folle insegumento: fermati due minorenni

Qualche mese fa ci fu un altro inseguimento tra le forze dell'ordine e due giovani minorenni. Due ragazzi di 16 e 14 anni, erano stati fermati dagli agenti della Questura di Pavia, dopo che avevano rubato un’auto nella comunità dove il 14enne era ospitato e non si erano fermati all’alt dei poliziotti. Da lì gli agenti si sono lanciati nell'inseguimento e hanno fermato i due giovani, per fortuna illesi. Entrambi sono stati fermati e segnalati alla Procura dei minori di Milano.