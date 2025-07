Scappa da un controllo della Polizia e guida ubriaco per 10 chilometri nel Bresciano: denunciato un 30enne

Un 30enne che ha tentato di sfuggire a un controllo della Polizia è stato inseguito per oltre 10 chilometri attraverso 3 paesi in provincia di Brescia. Fermato, è risultato positivo all’alcol test e denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Un 30enne ha cercato di scappare da una pattuglia della Polizia in provincia di Brescia. Tra l'auto dell'uomo e quella degli agenti è nato un inseguimento che si è protratto per oltre 10 chilometri e ha attraversato tre paesi. Durante la fuga il 30enne ha messo in atto diverse manovre pericolose e, dopo aver tentato di speronare la pattuglia della Polizia, è stato fermato. É risultato positivo all'alcol test e per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è successo nelle scorse ore nella provincia di Brescia: il 30enne era stato individuato dalla Polizia stradale che stava effettuando un controllo sul territorio. Gli agenti hanno intimato l'alt al conducente che però non si è fermato e ha continuato a guidare ad alta velocità attraverso i paesi di Berzo Inferiore, Cividate Camuno e Malegno, sfrecciando davanti a negozi, scuole e zone trafficate, con il rischio di mettere in pericolo gli altri automobilisti e i pedoni. Durante l'inseguimento ha anche cercato di speronare la pattuglia degli agenti, ma alla fine è stato raggiunto e fermato.

Grazie ai risultati dell'alcoltest, è emerso che il giovane stava guidando ubriaco e per questo gli è stata ritirata la patente. Il conducente è anche stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all'alt della pattuglia della Polizia.